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18:25, 6 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга отправился добровольцем на СВО

Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга Ильин отправится на СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уголовное производство в отношении бывшего главы администрации Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина приостановлено. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным ведомства, Ильин заключил контракт с Минобороны России и отправится в зону специальной военной операции (СВО). Бывший чиновник уже передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

Ильин обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, он получил вознаграждения в 5,6 миллиона рублей от учредителя ряда коммерческих структур за общее покровительство. Экс-чиновник должен был помочь бизнесмену в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании районной администрации и подведомственных учреждениях.

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