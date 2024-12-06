Один российский город решил перестать быть самым грязным

Норильск решил стать курортным городом

Норильск решил выйти из рейтинга самых грязных городов в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислава Селезнева.

Это произойдет после того, как полностью будут утилизированы выбросы серы на Надеждинском металлургическом заводе. Более того, по словам Селезнева, Норильск возглавит рейтинг курортов Красноярского края.

По итогам 2024 года на Надеждинском металлургическом заводе утилизируют до 377 тысяч тонн диоксида серы. Ожидается, что в 2025 году этот показатель удвоится, а после 2026 года вредных выбросов от завода практически не будет благодаря работе комплекса по утилизации этого химического соединения.

Селезнев отметил, что проблема загрязнения воздуха в Норильске возникла, поскольку комбинат строили еще в прошлом веке, когда вопросами экологии не занимались. В 2016 году «Норникель» закрыл устаревший Никелевый завод, а в настоящее время решает проблему выбросов на других предприятиях. В городе была разработана специальная «Серная программа» — в ее рамках компания инвестировала более 180 миллиардов рублей в строительство комплекса по утилизации диоксида серы рядом с Надеждинским металлургическим заводом.

При этом 2024 году Норильск, традиционно находящийся в списке самых грязных российских городов, уже вошел в пятерку самых чистых. Самыми чистыми городами в рейтинге «Чистое небо» оказались Хабаровск, Чебоксары, Санкт-Петербург и Казань.