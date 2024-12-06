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15:12, 6 декабря 2024Россия

У российского завода нашли пролежавший около 80 лет скелет человека

Около завода в Ленобласти нашли скелет человека, пролежавший около 80 лет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Около завода в Ленинградской области нашли скелет человека, который пролежал там около 80 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону.

Останки обнаружили в городе Тельмана близ завода «Ижора Хлеб». По предварительным данным, скелет может принадлежать участнику Великой Отечественной войны, пролежать в том месте он мог приблизительно 80 лет.

Следственный комитет начал проверку по факту нахождения скелета.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее в песке, добытом для ремонта одной из центральных дорог российской столицы, рабочие нашли человеческие останки. Всего было обнаружено около 17 костей и фрагментов. По предварительным оценкам, их возраст около 50 лет.

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