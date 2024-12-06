Оппозиция Грузии назвала две цели протеста

Оппозиция Грузии озвучила две главные цели протеста

Один из лидеров оппозиции Грузии Леван Цуцкиридзе озвучил свои цели протестов, которые продолжаются в стране более недели. Его слова передает местное издание Formula.

Всего грузинский оппозиционер выделил две главные цели. Первой является непризнание результатов выборов в парламент Грузии 26 октября и назначение нового голосования. Вторая же цель — «немедленное освобождение политических заключенных, молодежи», рассказал Цуцкиридзе.

Грузинский оппозиционер добавил, что достижение этих целей выведет страну из политического кризиса. Цуцкиридзе заявил, что это общая программа оппозиции Грузии.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот. «Все акции были частью сценария, спланированного и осуществленного внешними силами», — рассказал представитель властей Грузии.