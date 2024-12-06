Оппозиция в Молдавии на фоне энергокризиса призвала уволить премьера

Политик Шор: премьер Молдавии Речан должен уйти в отставку из-за энергокризиса

На фоне энергокризиса премьер-министр Молдавии Дорин Речан должен уйти в отставку, а не вводить режим чрезвычайного положения. Уволить главу правительства призвал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«Речан решил ввести режим ЧП из-за энергокризиса. Кризиса, созданного его бестолковым правительством. Речан, ты беспомощен. Просто отправь в отставку себя», — заявил политик.

Он также раскритиковал решение Речана поднять зарплаты бюджетников на девять процентов, поскольку такая прибавка не поможет решить проблемы энергетики в условиях высокой инфляции.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Помимо Парликова, в отставку хотели отправить главу государственной энергокомпании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета молдавской энергетической компании Moldovagaz Сергея Тофилата.