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16:30, 5 декабря 2024Бывший СССР

Санду отправила в отставку министра энергетики после встречи с главой «Газпрома»

В Молдавии отправили в отставку министра после встречи с главой Газпрома
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В Молдавии в отставку отправлен министр энергетики Виктор Парликов. Указ об этом подписала президент республики Майя Санду, передает Stiri.

Документ вступает в силу с 5 декабря. Парликов возглавлял министерство с 2023 года. Его отставку потребовал премьер-министр страны Дорин Речан из-за плохого управления энергетическим сектором.

Помимо Парликова, в отставку хотели отправить главу государственной энергокомпании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета молдавской энергетической компании Moldovagaz Сергея Тофилата. Об их отставках не сообщается.

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