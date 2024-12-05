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14:54, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии захотели ввести режим ЧП

Премьер Молдавии может ввести режим ЧП
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии могут ввести режим Чрезвычайного положения (ЧП) после необходимого запроса из-за ситуации в секторе энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Республики Дорин Речан, передает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

Такое заявление было сделано на фоне кризиса в правительстве «Действии и солидарности» (партия президента Майи Санду). В отставку может отправится министр энергетики Виктор Парликов. Он недавно посетил Москву и встретился с главой «Газпрома».

«Отставки — первый этап корректирования кризисной ситуации. У меня было полное доверие к министру Парликову. Но он не обеспечил закупку газа», — заявил Речан. Он заявил, что возьмет кризис в энергетическом секторе на личный контроль.

Ранее в Молдавии депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству страны. По их словам, за три года республика не вышла из энергетического кризиса.

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