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13:20, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии коммунисты выдвинули вотум недоверия правительству

В Молдавии Блок коммунистов выдвинул вотум недоверия Кабмину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Harold / Wikimedia

В Молдавии депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству республики. Об этом заявил депутат от блока Петру Бурдужа, передает РИА Новости.

Он заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность», полна решимости пожертвовать «национальными интересами страны, благополучием граждан и будущим наших детей в обмен на аплодисменты и симпатии иностранных партнеров». По его словам, за три года Молдавия не вышла из энергетического кризиса, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности республики. Он заключил, что вопреки обещаниям правительства положение дел ухудшилось.

Ранее в Молдавии 40 процентов граждан выступили против партии Санду. Предпочтение респонденты отдают в основном Партии социалистов экс-президента Игоря Додона.

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