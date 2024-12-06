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13:50, 6 декабря 2024Мир

Орбан пригрозил ЕС правом вето и потребовал деньги

Bloomberg: Орбан пригрозил ЕС правом вето, если Венгрия не получит деньги
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт воспользуется правом вето и заблокирует проект долгосрочного бюджета Евросоюза (ЕС) в случае, если Венгрии не восстановят доступ к европейским фондам с выделенными для нее денежными средствами, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если этого не будет, то у ЕС не будет бюджета, потому что я его заблокирую», — пригрозил глава правительства.

Bloomberg напоминает, что ЕС заморозил выделенные Венгрии средства из-за многочисленных нарушений верховенства закона и обвинений в коррупции. В данный момент удержанная сумма оценивается в приблизительно 20 миллиардов евро.

В ноябре ЕС не смог разблокировать средства Европейского фонда мира для Украины, поскольку Венгрия воспользовалась правом вето.

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