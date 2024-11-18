На разблокирование денег для Украины наложили вето

Сикорский: Венгрия наложила вето на разблокирование денег фонда мира для Украины

Главы дипломатии Евросоюза не смогли договориться о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины. Об этом после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует ТАСС.

По словам представителя республики, в очередной раз вето на использование денег наложила Венгрия.

«К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — пояснил Сикорский.

Венгрия выступила против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира еще в мае 2024 года. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, выделение денег на поставки оружия Украине для страны неприемлемы, так как грозят геополитическими рисками.

Позднее в ЕС нашли лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России. Европейская служба внешних связей также предложила странам ЕС делать добровольные взносы в фонд — это позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без необходимости в поддержке всех стран ЕС. Однако от такого плана отказались Германия и Франция.