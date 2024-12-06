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12:37, 6 декабря 2024Мир

Орбан раскрыл роль США в начале конфликта на Украине

Орбан: без участия США на Украине не начался бы конфликт
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Без участия США на Украине не начался бы вооруженный конфликт и в случае эскалации ситуации он был бы урегулирован. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки», — рассказал глава венгерского правительства.

При этом Орбан выразил надежду на улучшение ситуации при новой администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, при нем есть все шансы на изменение положения.

Ранее Орбан заявил, что Украина поставила не на ту лошадь, под влиянием Запада отказавшись от мирного договора с Россией весной 2022 года. Он также отметил, что предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине было бесстыдным.

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