Орбан заявил о ставке Украины не на ту лошадь

Орбан: Украина поставила не на ту лошадь, отказавшись от мирного договора с РФ

Украина поставила не на ту лошадь, под влиянием Запада отказавшись от мирного договора с Россией весной 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«На мой взгляд, украинцы поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня с Россией», — сказал политик.

Глава венгерского правительства отметил, что предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине было бесстыдным.

Ранее Орбан назвал запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник» поводом задуматься для Запада. По словам Орбана, новость о пуске новейшей российской ракеты «призывает европейских политиков к ответственности». Он добавил, что если «Орешник» будет задействован с ядерной частью, то конфликт «на самом деле превратится в мировую войну».