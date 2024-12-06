Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 6 декабря 2024Мир

Орбан заявил о ставке Украины не на ту лошадь

Орбан: Украина поставила не на ту лошадь, отказавшись от мирного договора с РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина поставила не на ту лошадь, под влиянием Запада отказавшись от мирного договора с Россией весной 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«На мой взгляд, украинцы поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня с Россией», — сказал политик.

Глава венгерского правительства отметил, что предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине было бесстыдным.

Ранее Орбан назвал запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник» поводом задуматься для Запада. По словам Орбана, новость о пуске новейшей российской ракеты «призывает европейских политиков к ответственности». Он добавил, что если «Орешник» будет задействован с ядерной частью, то конфликт «на самом деле превратится в мировую войну».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

      Российские войска взяли в плен десятки украинских военных

      В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

      Украина выпустила по России безэкипажные катера

      Родные актера Мадянова начали делить наследство. Кто и на что претендует?

      Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

      КХЛ объявила состав сборной мира на Кубок Первого канала

      Женщина пошла к врачу из-за болей в животе и оказалась на седьмом месяце беременности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше