В Нижнем Новгороде украли мини-копию памятника Горькому, оставив ему лишь ноги

В Нижнем Новгороде неизвестные украли бронзовую мини-копию памятника писателю Максиму Горькому. От скульптуры остались одни ноги, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Речь идет о копии семиметрового памятника на одной из центральных площадей российского города. Мини-скульптуру установили там год назад. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров создали специально для слабовидящих, но и другие туристы любили фотографироваться одновременно с «большим и маленьким Горькими».

Маленькая копия изваяния пропала с улицы в среду, 5 декабря. Кто-то сломал скульптуру — от бронзовой фигуры остались только ботинки и постамент. Другие подробности случившегося не раскрываются.

Ранее в Пскове предложили заменить памятник основателю СССР Владимиру Ленину скульптурой основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. По словам авторов инициативы, последний сделал для России большим, чем вождь мирового пролетариата.