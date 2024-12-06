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17:31, 6 декабря 2024Экономика

От памятника известному писателю в российском городе остались одни ноги

В Нижнем Новгороде украли мини-копию памятника Горькому, оставив ему лишь ноги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

В Нижнем Новгороде неизвестные украли бронзовую мини-копию памятника писателю Максиму Горькому. От скульптуры остались одни ноги, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Речь идет о копии семиметрового памятника на одной из центральных площадей российского города. Мини-скульптуру установили там год назад. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров создали специально для слабовидящих, но и другие туристы любили фотографироваться одновременно с «большим и маленьким Горькими».

Маленькая копия изваяния пропала с улицы в среду, 5 декабря. Кто-то сломал скульптуру — от бронзовой фигуры остались только ботинки и постамент. Другие подробности случившегося не раскрываются.

Ранее в Пскове предложили заменить памятник основателю СССР Владимиру Ленину скульптурой основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. По словам авторов инициативы, последний сделал для России большим, чем вождь мирового пролетариата.

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