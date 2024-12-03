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19:25, 3 декабря 2024Экономика

В российском городе нашли замену памятнику Ленину

В Пскове предложили заменить памятник Ленину скульптурой Жириновского
Виктория Клабукова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Памятник основателю СССР Владимиру Ленину в Пскове предложили заменить скульптурой современного российского политика. Свою кандидатуру в эфире «ПЛН FM» назвал координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

В качестве альтернативы парламентарий предложил поставить в Пскове памятник Владимиру Жириновскому, который, по его убеждению, сделал для России больше, чем вождь мирового пролетариата. «Я давно предлагаю памятник Ленину заменить на памятник Жириновскому, поскольку Владимир Вольфович намного больше сделал полезного и хорошего для нашей страны», — заявил Минаков. Такую инициативу он оправдывает предстоящей юбилейной датой — согласно указу президента, в 2026 году планируется празднование 80-летия со дня рождения создателя ЛДПР. Как пояснил Минаков, фигура Жириновского продолжает вызывать интерес россиян благодаря его правдивым прогнозам и предсказаниям.

Ранее в другом российском городе, Владивостоке, мемориал Ленину стал объектом вандализма. Бюст революционера исписали маркером. Повреждений не избежал и новый памятник Ленину в Тобольске. Он, однако, не подвергся осквернению, а просто не смог доехать до места установки в целости. Во время транспортировки у фигуры сломались пальцы.

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