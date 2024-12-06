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18:19, 6 декабря 2024Путешествия

Пассажир самолета возмутил попутчика «дьявольским» выбором еды

Алина Черненко

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир авиакомпании Delta возмутился вонючей едой попутчика, которую в сети назвали «дьявольской». Соответствующий ролик мужчина разместил в TikTok, на него обратил внимание таблоид New York Post.

Автор видео пояснил, что его сосед решил подкрепиться во время полета сэндвичем с тунцом, и раскритиковал этот выбор. «Я убежден, что людей, которые едят на борту самолета, нужно посадить в тюрьму на 10 дней», — заявил в своем ролике Завьер Торренс, летевший в Тампу, США.

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В комментариях интернет-пользователи разделили негодование Торренса по поводу тунца, однако отметили, что во время перелетов все-таки нужно есть пищу, не имеющую запаха.

«У меня 10-часовой перелет... вы ожидаете, что люди не будут есть во время полета?», «Да, черт возьми, я ем. Только не тунец», «Рыба любого вида в самолете — это дьявольщина», — написали юзеры.

В октябре фитнес-блогерша и модель Playboy взяла в бизнес-класс самолета ланч-бокс с яйцами и разозлила попутчиков «вонючим» запахом своего обеда. Стюардесса сделала девушке замечание и сказала, что попутчики предложили выбросить источающий зловоние контейнер.

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