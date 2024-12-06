Песков назвал самую продвинутую форму интеграции

Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции на пространстве бывшего СССР. Его слова приводит РИА Новости.

«Сама логика существования наших двух стран, наших двух народов диктует необходимость развития, наверное, самой продвинутой формы интеграции на пространстве бывшего Советского Союза», — сказал Песков.

По его словам, создание этой формы интеграции России и Белоруссии началось еще четверть века назад. Песков также отметил, что на повестке дня стоит много вопросов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень военного союзничества. Как он отметил, сама жизнь заставляет обращать внимание на обороноспособность двух государств. Кроме того, Лукашенко добавил, что подписанные документы о гарантиях безопасности позволят не допустить нарушения территориальной целостности стран.