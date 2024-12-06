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15:47, 6 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о беспрецедентном уровне союзничества России и Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия вышли на беспрецедентный уровень союзничества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия и Белоруссия вышли на беспрецедентный уровень военного союзничества. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает БелТА.

«С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что сама жизнь заставляет обращать особое внимание на обороноспособность России и Белоруссии, а подписанные документы позволят не допустить нарушения территориальной целостности стран и сформируют гарантии мирной жизни для граждан.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в условиях санкционного давления не только выстояли, но и стали сильнее. По его словам, в странах были сохранены базовые отрасли экономики, не была нарушена финансовая система, а безработица находится на минимальных значениях.

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