Лукашенко рассказал о результатах действия санкций на Россию и Белоруссию

Лукашенко: Россия и Белоруссия стали сильнее в условиях санкционного давления

Россия и Белоруссия в условиях санкционного давления стали сильнее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает «БелТА».

«В условиях беспрецедентного санкционного давления (...) мы не просто выстояли. Мы стали сильнее», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, в России и Белоруссии были сохранены базовые отрасли экономики, не была нарушена финансовая система, а безработица находится на минимальных значениях. Помимо этого, он добавил, что доходы и накопления белорусов и россиян растут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что недружественное окружение России и Белоруссии заставляет Москву и Минск обсуждать вопросы безопасности. По его словам, сам этот процесс является комплексным и направлен в пользу интересов народов двух стран.