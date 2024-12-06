Песков рассказал о причинах обсуждения Москвой и Минском вопросов безопасности

Недружественное окружение России и Белоруссии заставляет Москву и Минск обсуждать вопросы безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности», — рассказал Песков.
По его словам, сам этот процесс является комплексным и направлен в пользу интересов народов двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией. Отмечалось, что МИД России дозволено самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.