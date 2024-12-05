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14:06, 5 декабря 2024Бывший СССР

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией, передает РИА Новости.

«Принять предложение МИД России (...) о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — указано в распоряжении президента.

Отмечается, что МИД дозволено самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Ранее стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят оборону на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Как сообщается, российский и белорусский лидеры примут участие в заседании совета Союзного государства 6 декабря в Минске по случаю 25-летия союзного договора.

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