Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией, передает РИА Новости.

«Принять предложение МИД России (...) о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — указано в распоряжении президента.

Отмечается, что МИД дозволено самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Ранее стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят оборону на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Как сообщается, российский и белорусский лидеры примут участие в заседании совета Союзного государства 6 декабря в Минске по случаю 25-летия союзного договора.