Песков прокомментировал возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

Песков: Путин и Лукашенко могут разрешить разместить «Орешник» в Белоруссии

Только президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут принять решение о размещении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в республике. Такую возможность прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — объяснил он.

Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, российский лидер пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.

