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04:47, 6 декабря 2024Мир

Писториус заявил о проработке сценариев отправки немецких войск на Украину

Писториус: Германия прорабатывает сценарии отправки миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Глава Минобороны Германии Борис Писториус допустил возможность отправки миротворческих сил Бундесвера на Украину, отметив, что в настоящее время прорабатываются соответствующие сценарии. Об этом он рассказал в интервью Deutschlandfunk.

«Мы готовимся, мы прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально», — заявил министр.

По его словам, условия нахождения немецких миротворцев на Украине будут обсуждаться со сторонами конфликта. Писториус подчеркнул, что направленный контингент не будет участвовать в боевых действиях между Москвой и Киевом. Он отметил, что на сегодняшний день невозможно говорить о будущем Украины.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал безответственной идею об отправке немецких войск для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в данный момент нужно «искать иные подходы к тому, как можно урегулировать украинский кризис».

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