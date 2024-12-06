Планирующим аборт россиянкам предложили показывать эмбрион на УЗИ

В Минздраве предложили показывать эмбрион на УЗИ планирующим аборт россиянкам

В Минздраве предложили показывать планирующим аборт россиянкам изображение эмбриона и его сердцебиение во время проведения ультразвукового исследования (УЗИ), передает ТАСС.

Речь идет о женщинах, которые приняли решение сделать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.

Министерство также предложило госпитализировать россиянок, желающих прервать беременность, в различные отделения или палаты для пациенток с угрозой прерывания беременности, желающих ее сохранить.

Помимо этого, при первой консультации у врача по поводу аборта россиянок захотели обязать пройти анкетирование, из которого она узнает о федеральных и региональных мерах поддержки беременных и семей с детьми. После этого пациентка должна будет пройти доабортное консультирование у психолога.

Ранее в Госдуме предложили сократить сроки аборта по желанию женщины до девяти недель. Соответствующие рекомендации экспертов были направлены в Минздрав.