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10:25, 28 июня 2024Россия

В Госдуме предложили сократить сроки аборта по желанию женщины

Госдума предложила сократить сроки аборта по желанию женщины до девяти недель

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалась копия рекомендаций, в которых также предлагается подготовить поправки, согласно которым беременность в результате изнасилования будет считаться социальным показанием для ее прерывания.

В документе также подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач социальной политики в России, поэтому необходимо осуществлять комплекс мер по повышению рождаемости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч россиянок. По его словам, разработана новая методика анкетирования и информирования женщин о вариантах поддержки на стадии репродуктивного выбора.

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В 2023 году в России разгорелась дискуссия вокруг запрета абортов. В декабре депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который исключает процедуру прерывания беременности из списка услуг частных клиник. Однако Комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что необходимо сохранить право выбора врача и организации для проведения аборта за женщиной.

14 декабря ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии он заявил, что полный запрет абортов может привести к негативным последствиям, и напомнил о результатах антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин согласился, что государство заинтересовано в сохранении россиянками детей ради решения демографической проблемы, однако подчеркнул, что права женщин должны соблюдаться.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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