По запросу США задержали руководившего криптовалютной биржей россиянина

Польша по запросу США задержала россиянина, руководившего криптовалютной биржей

Полиция Польши по запросу США задержала руководившего криптовалютной биржей российского гражданина Дмитрия В. Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального следственного бюро полиции Польши Кшиштоф Вжесьневский, его цитирует РИА Новости.

«Сотрудники Центрального следственного бюро полиции задержали в Варшаве гражданина России Дмитрия В., который разыскивался на основании постановления, выданного Варшавской прокуратурой», — заявил он, указав, что задержание произошло по требованию Минюста США.

По словам Вжесьневского, Дмитрий В. уличен «в многочисленных мошенничествах, связанных с переводами и отмыванием денег» ввиду его руководства «одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», поэтому ему в США грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

В октябре польские правоохранители по ордеру Интерпола задержали бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева.