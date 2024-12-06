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11:59, 6 декабря 2024Мир

По запросу США задержали руководившего криптовалютной биржей россиянина

Польша по запросу США задержала россиянина, руководившего криптовалютной биржей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Полиция Польши по запросу США задержала руководившего криптовалютной биржей российского гражданина Дмитрия В. Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального следственного бюро полиции Польши Кшиштоф Вжесьневский, его цитирует РИА Новости.

«Сотрудники Центрального следственного бюро полиции задержали в Варшаве гражданина России Дмитрия В., который разыскивался на основании постановления, выданного Варшавской прокуратурой», — заявил он, указав, что задержание произошло по требованию Минюста США.

По словам Вжесьневского, Дмитрий В. уличен «в многочисленных мошенничествах, связанных с переводами и отмыванием денег» ввиду его руководства «одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», поэтому ему в США грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

В октябре польские правоохранители по ордеру Интерпола задержали бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева.

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