Под Москвой 27-летнего музыканта нашли лежащим на трассе в 55 километрах от дома

Msk1.ru: у деревни Троицкое нашли на трассе пропавшего 27-летнего музыканта

У деревни Троицкое в Подмосковье лежащим на трассе нашли пропавшего 27-летнего музыканта Кирилла Балабанова. Спасти мужчину не удалось, предположительно, он уехал за 55 километров от дома, передает портал Msk1.ru.

По данным издания, Балабанов пропал 14 ноября. Его семья обратилась в полицию. К поискам привлекли оперативников и волонтеров из отряда «ЛизаАлерт».

Сестра музыканта пояснила, что его заметил на земле местный житель. Отец мужчины уже выехал на место.

Другой собеседник Msk1.ru, знакомый с ситуацией, допустил, что Балабанова могла сбить машина.

Кирилл Балабанов активно занимался музыкой — записывал треки в стиле техно под псевдонимом IMAGOBABY.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя студентка оставила телефон дома, исчезла на два дня и была найдена в больнице с многочисленными переломами.