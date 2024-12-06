Под Москвой 27-летнего музыканта нашли лежащим на трассе в 55 километрах от дома

У деревни Троицкое в Подмосковье лежащим на трассе нашли пропавшего 27-летнего музыканта Кирилла Балабанова. Спасти мужчину не удалось, предположительно, он уехал за 55 километров от дома, передает портал Msk1.ru.
По данным издания, Балабанов пропал 14 ноября. Его семья обратилась в полицию. К поискам привлекли оперативников и волонтеров из отряда «ЛизаАлерт».
Сестра музыканта пояснила, что его заметил на земле местный житель. Отец мужчины уже выехал на место.
Другой собеседник Msk1.ru, знакомый с ситуацией, допустил, что Балабанова могла сбить машина.
Кирилл Балабанов активно занимался музыкой — записывал треки в стиле техно под псевдонимом IMAGOBABY.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя студентка оставила телефон дома, исчезла на два дня и была найдена в больнице с многочисленными переломами.