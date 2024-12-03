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15:22, 3 декабря 2024Россия

Исчезнувшую из дома 17-летнюю россиянку нашли в больнице с переломами

Е1.ru: в Екатеринбурге студентка исчезла на два дня и была найдена с переломами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 17-летняя студентка оставила телефон дома, исчезла на два дня и была найдена в больнице с многочисленными переломами. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По данным издания, россиянка подрабатывала официанткой в кафе. Она жила в квартире бабушки, мать осталась в городе Сухой Лог.

В один из дней девушка перестала выходить на связь, ее родители забили тревогу и обратились в полицию. Оперативники нашли студентку в медицинском учреждении. Знакомый беглянки рассказал, что у той сломаны тазовые кости, а также есть ушибы и синяки.

Родственникам и полицейским девушка объявила, что случайно упала с моста. Ее друзья не поверили в эту версию и допустили, что на несовершеннолетнюю кто-то напал и запугал. Правоохранители опасения друзей не подтвердили.

Ранее сообщалось, что 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли в лесу в 62 километрах от дома. Спасти девушку медикам не удалось.

ЖЗЛ
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