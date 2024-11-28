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19:19, 28 ноября 2024Россия

Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

Msk1.ru: 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли в лесу в 62 км от дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Поехавшую на учебу 18-летнюю студентку из подмосковного города Ивантеевка нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома. Девушку спасти не удалось, об этом сообщил порталу Msk1.ru один из волонтеров, участвовавших в поисках.

По данным издания, россиянка 25 ноября должна была встретиться с подругами на станции Болшево. Однако там она так и не появилась.

Мать девушки заявила в полицию об ее исчезновении. По словам женщины, аккаунты студентки в соцсетях все это время были активны.

Как выяснили оперативники и поисковики, девушка попала на камеры видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2» Сергиево-Посадского городского округа, что в 62 километрах от Ивантеевки. Очевидцы отмечали, что она пыталась попасть на территорию дачного поселка. Затем жители СНТ заметили, что незнакомка двинулась в сторону лесополосы.

Подмосковные следователи ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двух 16-летних студенток нашли без сознания посреди улицы.

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