Российских студенток нашли без сознания посреди улицы

Ura.ru: в Екатеринбурге двух студенток нашли без сознания посреди улицы

В Екатеринбурге двух 16-летних студенток нашли без сознания посреди улицы. По предварительным данным, россиянки отравились сильнодействующими лекарствами, об этом Ura.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Собеседник издания отметил, что одна из девушек отпросилась вечером во вторник, 24 сентября, у матери к подруге с ночевкой. Они ровесницы и обе учатся в колледже.

«Та была дома одна, потому что ее мама и сестра уехали к заболевшему дедушке на Алтай. Наутро и днем девочка не вышла на связь. Вечером 25 сентября перепуганная мать обратилась в полицию», — разъяснил источник.

Оперативники отправились по адресу приятельницы, но дверь им никто не открыл. Дозвониться до девушек также не удавалось. Полицейские осмотрели данные с камер видеонаблюдения и выяснили, что подруги ночью выходили из подъезда.

Позже обеих студенток обнаружили в токсикоцентре психиатрической больницы. У них диагностировали острое отравление сильнодействующими медицинскими препаратами. Девушки находятся в медикаментозной коме, добавил собеседник издания.

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