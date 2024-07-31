В России школьница оказалась в реанимации после прогулки с дворником-мигрантом

78.ru: в Петербурге школьница оказалась в реанимации после прогулки с мигрантом

В Приморском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница оказалась в реанимации после прогулки с подругой и дворником-мигрантом. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, две российские учащиеся 12 и 14 лет без взрослых находились во дворе дома и встретили иностранного специалиста. Мужчина предложил школьницам выпить пиво — компания отправилась за спиртным в соседний магазин.

Дворник напросился домой к старшей девочке. На лестнице ее подруге стало плохо, иностранец помог донести несовершеннолетнюю до квартиры.

Когда он остался наедине с 14-летней школьницей, то начал приставать к ней с намеками о продолжении вечера. Получив отказ, мужчина стал высказывать угрозы юной горожанке. Он завел девочку в комнату, раздел, но уснул, не успев причинить ей физический вред. 12-летнюю подругу школьницы доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление психотропным веществом. Ее поместили в реанимационное отделение.

Дворника через некоторое время задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У 37-летнего гражданина Узбекистана нет действующей регистрации в России.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре мигрант из Средней Азии надругался над 11-летней школьницей.