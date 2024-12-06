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19:58, 6 декабря 2024Силовые структуры

Подросток открыл стрельбу в российском кафе

В Туле подростка арестовали за стрельбу по мужчине в кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Туле возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, несколько раз выстрелившего в посетителя кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 сентября в кафе на улице Союзной школьник поссорился с незнакомцем. Несовершеннолетний достал пневматическое оружие и открыл стрельбу. Потерпевшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В отношении подростка возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Он заключен под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир такси открыл стрельбу из аэрозольного пистолета по кассиру-контролеру, который ехал на электросамокате, и попал на видео.

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