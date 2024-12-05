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13:19, 5 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе пассажир такси открыл стрельбу по электросамокатчику и попал на видео

Полиция Петербурга опубликовала видео стрельбы пассажира такси по кассиру
Варвара Митина (редактор)

В Санкт-Петербурге пассажир такси открыл стрельбу из аэрозольного пистолета по кассиру-контроллеру, который ехал на электросамокате и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилось ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как электросамокатчик останавливается на пешеходном переходе и стоит на нем какое-то время. Этим действием он перекрыл движение такси. Через несколько секунд из машины выходит пассажир и начинает преследовать кассира, потом стреляет в него и возвращается в такси.

В ведомстве сообщили, что стрелка удалось задержать. Им оказался 41-летний житель дома 12 по проспекту Чернышевского. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее он был трижды судим.

Преступление произошло вечером 3 декабря. Травм самокатчик не получил.

Ранее в Улан-Удэ мужчина на самокате пытался проехать на красный, перелетел через BMW и попал на видео

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