Россиянин на самокате пытался проехать на красный, перелетел через BMW и попал на видео

В Улан-Удэ самокатчик был сбит BMW и перелетел через капот

В Улан-Удэ самокатчик был сбит BMW и перелетел через капот. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, россиянин на самокате пытался проехать на красный, в то время как на большой скорости по трассе ехал BMW.

На кадрах видно, как самокатчик, увидев приближающуюся машину, попытался ускориться и пересечь проезжую часть, но был сбит на большой скорости. От столкновения молодого человека буквально подбросило в воздух.

Babr Mash сообщает, что 17-летний самокатчик остался жив. Его с травмами доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства.

Ранее в Красноярске водитель сбил и провез на капоте мужчину из-за сделанного замечания. Инцидент также попал на видео.