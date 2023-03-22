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17:11, 22 марта 2023Россия

Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео

В Красноярске водитель сбил, провез на капоте мужчину из-за замечания и попал на видео

В Красноярске водитель сбил мужчину, который сделал ему замечание, и попал на видео. Кадры публикует местный Telegram-канал.

Инцидент произошел 21 марта. Россиянин за рулем белого Volkswagen Polo выкинул бутылки рядом с частным домом на улице Лучистая.

Это заметил прохожий, который сделал автомобилисту замечание. В ответ водитель сбил мужчину и провез его на капоте 700 метров, после чего скинул на дорогу.

Ранее в башкирском городе Белебее 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 сбил 10-летнюю перебегавшую дорогу школьницу и несколько метров протащил ее на капоте. Видео с моментом происшествия опубликовал главный инспектор регионального ГИБДД.

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Евгения Куликова
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