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09:12, 7 февраля 2023Россия

Россиянин сбил десятилетнюю девочку, протащил на капоте и попал на видео

В Башкирии 18-летний водитель сбил перебегавшую дорогу десятилетнюю школьницу

В башкирском городе Белебее 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 сбил 10-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу. Видео с моментом происшествия опубликовал главный инспектор регионального ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как женщина с двумя девочками переходят дорогу. Россиянка замечает приближающуюся по дальней полосе машину и успевает задержать одного из детей за руку. Вторая школьница в это время пытается перебежать проезжую часть, но не успевает. В результате автомобиль сбивает третьеклассницу и протаскивает несколько метров на капоте.

Севастьянов обращает внимание, что, по предварительным данным, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. После ДТП ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее в Уфе женщина за рулем Opel Antara сбила мать с четырехлетней девочкой, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцы сняли место происшествия на видео. На кадрах видно, как пострадавшая женщина сидит на проезжей части, прижав к себе ребенка. Россиянку с дочерью доставили в больницу.

Константин Лысяков
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