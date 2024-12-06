Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

Индийский комик Сунил Пал заявил, что его похитили ради выкупа

Популярный индийский комик и актер Сунил Пал рассказал, что пережил похищение. Детали инцидента он раскрыл журналистам Hindustan Times.

По словам юмориста, похитители заказали у него выступление на частной вечеринке в другом городе и даже внесли предоплату. Когда Пал сел в машину к злоумышленникам, приняв их за заказчиков, они объявили, что похищают его.

«Они завязали мне глаза и куда-то привезли. Они говорили, что у них есть оружие, подчеркивали, что моя жизнь в опасности», — добавил комик. Он уточнил, что злоумышленники требовали выкуп в размере двух миллионов рупий (2,4 миллиона рублей). В итоге юморист договорился с похитителями на меньшую сумму и передал им около восьмисот тысяч рупий. Злоумышленники отпустили его и дали с собой денег, чтобы он смог вернуться домой.

«Я до сих пор прихожу в себя после случившегося. (...) Это были худшие 24 часа в моей жизни», — заявил Пал. Он поговорил с полицией, однако указал, что пока не уверен, будет ли писать заявление.

Ранее сообщалось, что южнокорейского стримера, известного под ником Kangjoel, ограбили во время путешествия в ЮАР. Злоумышленники отобрали у него телефон и скрылись.