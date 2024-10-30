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12:08, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Стримера ограбили в прямом эфире

У южнокорейского стримера Kangjoel отобрали телефон во время трансляции в ЮАР

Известного южнокорейского стримера, известного под ником Kangjoel, ограбили на улице. Об этом пишет Dexerto.

Kangjoel вел прямой эфир, гуляя по улицам города Дурбан в ЮАР. В какой-то момент один из зрителей предупредил стримера, что он находится в опасном районе, где на него могут напасть.

Вскоре к Kangjoel подошли несколько мужчин, они отобрали у стримера телефон. При этом запись трансляции не прервалась. Во фрагменте эфира, опубликованном на YouTube, видно, как грабители сели в машину с украденным телефоном.

Отмечается, что за день до ограбления стример также подвергся нападению. Тогда трое мужчин безуспешно попытались отобрать у него телефон, один из них при этом ударил и пнул Kangjoel.

Ранее сообщалось, что популярный американский блогер Джек Доэрти в прямом эфире разбил дорогостоящую машину. Авария произошла из-за того, что он отвлекся за рулем и потерял управление.

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      Маргарита Щигарева
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