Политолог объяснил последствия для Абхазии без финансовой помощи России

Политолог Ниязов: у Абхазии нет средств для содержания экономики без России

У Абхазии без помощи России нет необходимых средств для дальнейшего содержания экономики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

«Без помощи России в экономической сфере, в обеспечении затрат для содержания государственного управленческого аппарата Абхазия как самостоятельное государство вряд ли сможет существовать», — рассказал политолог. Ниязов подчеркнул, что Сухум должен принять непростое для себя решение о необходимости углублять взаимодействие с Москвой в политической и экономической сферах.

Эксперт также заметил, что в руководстве Абхазии могут искать новых спонсоров.

В данном случае речь, возможно, может пойти о Грузии. Но как показывает опыт, абхазская сторона категорически отвергает любые возможные взаимодействия с Тбилиси. Ниязи Ниязов доктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа

Ниязов добавил, что если руководство Абхазии будет настаивать на своих требованиях, то для этого политического образования наступят серьезные и тяжелые времена.

Ранее в Абхазии временный глава Минфина республики Владимир Делба заявил о нехватке денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Он сообщил, что все деньги из бюджета направляются на оплату электричества, поступающего из России.