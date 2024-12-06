Политолог объяснил последствия для Абхазии без финансовой помощи России

У Абхазии без помощи России нет необходимых средств для дальнейшего содержания экономики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
«Без помощи России в экономической сфере, в обеспечении затрат для содержания государственного управленческого аппарата Абхазия как самостоятельное государство вряд ли сможет существовать», — рассказал политолог. Ниязов подчеркнул, что Сухум должен принять непростое для себя решение о необходимости углублять взаимодействие с Москвой в политической и экономической сферах.
Эксперт также заметил, что в руководстве Абхазии могут искать новых спонсоров.
В данном случае речь, возможно, может пойти о Грузии. Но как показывает опыт, абхазская сторона категорически отвергает любые возможные взаимодействия с Тбилиси.
Ниязов добавил, что если руководство Абхазии будет настаивать на своих требованиях, то для этого политического образования наступят серьезные и тяжелые времена.
Ранее в Абхазии временный глава Минфина республики Владимир Делба заявил о нехватке денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Он сообщил, что все деньги из бюджета направляются на оплату электричества, поступающего из России.