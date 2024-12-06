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16:25, 6 декабря 2024Бывший СССР

Политолог объяснил последствия для Абхазии без финансовой помощи России

Политолог Ниязов: у Абхазии нет средств для содержания экономики без России
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У Абхазии без помощи России нет необходимых средств для дальнейшего содержания экономики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

«Без помощи России в экономической сфере, в обеспечении затрат для содержания государственного управленческого аппарата Абхазия как самостоятельное государство вряд ли сможет существовать», — рассказал политолог. Ниязов подчеркнул, что Сухум должен принять непростое для себя решение о необходимости углублять взаимодействие с Москвой в политической и экономической сферах.

Эксперт также заметил, что в руководстве Абхазии могут искать новых спонсоров.

В данном случае речь, возможно, может пойти о Грузии. Но как показывает опыт, абхазская сторона категорически отвергает любые возможные взаимодействия с Тбилиси.

Ниязи Ниязовдоктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа

Ниязов добавил, что если руководство Абхазии будет настаивать на своих требованиях, то для этого политического образования наступят серьезные и тяжелые времена.

Ранее в Абхазии временный глава Минфина республики Владимир Делба заявил о нехватке денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Он сообщил, что все деньги из бюджета направляются на оплату электричества, поступающего из России.

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