В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

В Абхазии нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минфина республики Владимир Делба, передает Sputnik в своем Telegram-канале.
По его словам, все деньги из бюджета направляются на оплату поступающего из России электричества. Теперь зарплаты не могут выплатить даже местным силовикам.
Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения ею обязательств. Там должны были гармонизировать местное законодательство для дальнейшей интеграции с Москвой.
Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в местную экономику. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.