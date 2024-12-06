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10:57, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

Глава минфина Абхазии заявил о нехватке денег после остановки помощи России
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Абхазии нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минфина республики Владимир Делба, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

По его словам, все деньги из бюджета направляются на оплату поступающего из России электричества. Теперь зарплаты не могут выплатить даже местным силовикам.

Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения ею обязательств. Там должны были гармонизировать местное законодательство для дальнейшей интеграции с Москвой.

Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в местную экономику. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

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