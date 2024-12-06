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12:11, 6 декабря 2024Бывший СССР

Политолог высказался о судьбе Зеленского после завершения украинского конфликта

Политолог Журавлев допустил завершение карьеры Зеленского после мира с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения конфликта с большой вероятностью перестанет быть главой государства, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил это низким рейтингом Зеленского и рядом допущенных ошибок.

«Переизбраться действующему президенту не удастся — он уже отменил выборы, потому что, видимо, и не надеялся победить, — заметил политолог. — Но проблема еще и в том, что Зеленский — не тот человек, который должен подписывать будущий мирный договор с Россией, потому он может слететь еще до завершения противостояния. Для заключения финальных договоренностей нужен менее запятнанный человек».

Журавлев не исключил, что каким-то путем Зеленского могут сместить с должности до финального урегулирования конфликта. Политолог допустил, что смещение может произойти как силовым путем, так и мирным — на главу государства могут надавить и заставить провести выборы.

«Политическая карьера Зеленского в любом случае завершается — закончить конфликт с таким президентом невозможно. Он очень много всего наговорил, издал указ о запрете переговоров с Россией. Конечно, указ можно и отменить. Но этого не забудешь, а в дипломатии такие моменты очень важны. Дело в том, что, издавая этот указ, Зеленский очень надеялся на победу, он действительно верил в то, что Украина способна победить», — заключил Журавлев.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет изменить позицию по переговорам с РФ. Именно для этой цели, как считает политик, в США отправился глава офиса президента Андрей Ермак.

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