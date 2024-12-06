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03:50, 6 декабря 2024Бывший СССР

Раскрыта тайна визита соратника Зеленского в США

Депутат Дубинский: Зеленский послал Ермака в США из-за позиции по переговорам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украинский президент Владимир Зеленский планирует изменить позицию по переговорам с Россией, именно для этого в США поехал глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

По его мнению, после поездки Зеленского и Ермака в США, «сладкая парочка снова переобуется». «Вместо "при этом президенте не будет Минска — 3" нам расскажут, как это хорошо и чудесно. Надо только перестать стрелять», — подчеркнул Дубинский.

По мнению депутата, главный замысел киевского режима заключается в том, чтобы довести население Украины до предела и выдать поражение за победу.

Ранее стало известно, что Ермак встретился в США с представителями избранного президента США Дональда Трампа. С американской стороны во встрече участвовали будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Команда американского политика выступила против членства Украины в НАТО.

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