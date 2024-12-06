Полицейские приняли безобидный порошок за наркотики и отправили мужчину в тюрьму

Аргентинская полиция приняла тальк за кокаин и посадила его владельца в тюрьму

В Аргентине мужчину посадили в тюрьму на 21 день из-за 18 упаковок талька. Об этом сообщает Oddity Central.

2 октября Максимилиано Акоста сел в междугородный автобус, шедший из Мендосы в Буэнос-Айрес. По дороге автобус остановили для досмотра. В багаже Акосты нашли 18 флаконов с тальком. Мужчина объяснил, что порошок нужен ему для личного пользования, однако полицейские заподозрили его в перевозке наркотиков. Проведенный тест показал, что во флаконах якобы находился кокаин. Владельца принятого за кокаин талька арестовали и отправили в тюрьму, даже не сообщив о случившемся его родным.

При этом правоохранители опубликовали официальное обращение о задержании преступника, который перевозил почти 2,5 килограмма наркотика. Акоста добился того, чтобы была проведена повторная экспертиза содержимого флаконов. Однако она заняла 21 день. Все это время мужчина находился в тюрьме, а его родные не знали где он. Вторая экспертиза показала, что в упаковках действительно находился безобидный порошок.

После этого Акосту выпустили, однако полицейские не только не извинились перед ним, но и просто высадили на проселочной дороге, после чего ему пришлось добираться до дома на попутках.

При этом сотрудники полиции заявили СМИ, что задержание Акосты было «честной ошибкой», так как «тальк часто путают с кокаином». Кроме того, доказательств пребывания мужчины в тюрьме на протяжении 21 дня якобы нет.

Мать Акосты заявила, что он купил 18 упаковок талька в Мендосе, чтобы перепродать их в Буэнос-Айресе.

В январе 2023 года сообщалось, что в США полицейские ошибочно арестовали женщину и неделю продержали ее в тюрьме. Пострадавшую перепутали с магазинной воровкой.

