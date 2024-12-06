Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:28, 6 декабря 2024Из жизни

Полицейские приняли безобидный порошок за наркотики и отправили мужчину в тюрьму

Аргентинская полиция приняла тальк за кокаин и посадила его владельца в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: HowToGym / Unsplash

В Аргентине мужчину посадили в тюрьму на 21 день из-за 18 упаковок талька. Об этом сообщает Oddity Central.

2 октября Максимилиано Акоста сел в междугородный автобус, шедший из Мендосы в Буэнос-Айрес. По дороге автобус остановили для досмотра. В багаже Акосты нашли 18 флаконов с тальком. Мужчина объяснил, что порошок нужен ему для личного пользования, однако полицейские заподозрили его в перевозке наркотиков. Проведенный тест показал, что во флаконах якобы находился кокаин. Владельца принятого за кокаин талька арестовали и отправили в тюрьму, даже не сообщив о случившемся его родным.

При этом правоохранители опубликовали официальное обращение о задержании преступника, который перевозил почти 2,5 килограмма наркотика. Акоста добился того, чтобы была проведена повторная экспертиза содержимого флаконов. Однако она заняла 21 день. Все это время мужчина находился в тюрьме, а его родные не знали где он. Вторая экспертиза показала, что в упаковках действительно находился безобидный порошок.

Материалы по теме:
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля 2018
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа 2020

После этого Акосту выпустили, однако полицейские не только не извинились перед ним, но и просто высадили на проселочной дороге, после чего ему пришлось добираться до дома на попутках.

При этом сотрудники полиции заявили СМИ, что задержание Акосты было «честной ошибкой», так как «тальк часто путают с кокаином». Кроме того, доказательств пребывания мужчины в тюрьме на протяжении 21 дня якобы нет.

Мать Акосты заявила, что он купил 18 упаковок талька в Мендосе, чтобы перепродать их в Буэнос-Айресе.

В январе 2023 года сообщалось, что в США полицейские ошибочно арестовали женщину и неделю продержали ее в тюрьме. Пострадавшую перепутали с магазинной воровкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа

      В МИД России раскрыли смысл применения «Орешника»

      Поверенный в делах Латвии был вызван в МИД России

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше