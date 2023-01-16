Женщину ошибочно арестовали за чужое преступление и неделю продержали в тюрьме

NBC Philadelphia: женщина неделю просидела в тюрьме за чужое преступление

В США полицейские ошибочно арестовали женщину и неделю продержали ее в тюрьме, перепутав ее с подозреваемой в совершении магазинной кражи. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Ранее одна из посетительниц совершила кражу в одном из спортивных магазинов города Уэбстер, штат Техас. Полиция идентифицировала ее как Джули Хадсон.

Изображение подозреваемой, полученное с камеры наблюдения, оказалось похожим на фотографии, опубликованные в соцсетях 31-летней студентки из Филадельфии, которую также зовут Джули Хадсон. Невиновная женщина, которая не знала о путанице, вскоре столкнулась с отказами в приеме на работу и обнаружила, что за ней числится судимость. Когда она пришла в полицию, чтобы выяснить, что происходит, ее арестовали. В результате женщина около недели просидела в тюрьме за чужое преступление.

Родственники Хадсон связались с полицией в Техасе и Филадельфии и попытались добиться ее освобождения. Прокуратура округа Харрис, штат Техас, согласилась с их доводами и подала ходатайство с требованием снять с нее обвинения в силу нехватки доказательств. В конце концов, полиция Уэбстера уведомила суд об ошибке. Обвинения были сняты, а женщину отпустили.

«Когда знаешь, что не сделал ничего противозаконного, это сводит с ума. Все считают тебя преступником, а ты знаешь, что это не так», — заявила Джули Хадсон после освобождения.

Семья женщины заявила, что хотя им удалось добиться ее освобождения, ошибочная информация так и не была удалена из полицейской базы данных. «Я хочу понять, что произошло. Хочу разобраться, как это случилось, и хочу, чтобы больше ни с кем не происходило таких ошибок», — подчеркнула Хадсон. Семья женщины планирует подать в суд.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Лейк-Сити, штат Флорида, США, по ошибке арестовали слепого мужчину, так как приняли его трость за пистолет, и были отстранены от работы. Расследование показало, что полицейские нарушили должностные инструкции