Полицейские приняли трость за пистолет и арестовали слепого мужчину

NBC News: в США полицейские по ошибке задержали слепого мужчину

Полицейские в городе Лейк-Сити, штат Флорида, США, по ошибке арестовали слепого мужчину, так как приняли его трость за пистолет, и были отстранены от работы. Об этом сообщает NBC News.

61-летний Джеймс Ходжес переходил через дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его остановила сотрудница полиции Джейм Год. В отчете об аресте говорится, что в заднем кармане брюк Ходжеса находился серебристый пистолет с белой рукояткой.

Согласно записи с нательной камеры полицейских, Год подходит к Ходжесу и спрашивает, что у него в кармане. На это мужчина отвечает, что это приспособление для ориентирования. Год просит мужчину назвать свое имя и дату рождения, но он отказывается это сделать. «Вы хотите, чтобы я надела на вас наручники?» — спрашивает женщина. Ходжес интересуется, в чем его подозревают, и женщина заявляет, что в заднем кармане его брюк лежит пистолет. После этого мужчина вытаскивает из кармана сложенную трость и показывает ее сотруднице полиции. Они оскорбляют друг друга, и Ходжес спрашивает, будет ли он задержан.

Год вновь спрашивает его имя и дату рождения. Ходжес отказывается назвать их и просит ее привести начальницу. Начальница по фамилии Харрисон, находившаяся неподалеку, подходит и объясняет слепому, что его трость похожа на оружие. Она говорит, что ему нужно представляться, когда его просят об этом сотрудники полиции. На это Ходжес отвечает, что он не обязан представляться, если только у полиции нет обоснованных подозрений, что он совершил, совершает или намерен совершить преступление. После этого полицейские надевают на Ходжеса наручники, и Харрисон спрашивает его: «Сэр, вы слепой?» Звук на видео отключается, но видно, что Ходжес отвечает: «Да». «Я вынужден был прийти сюда, чтобы исполнить обязанности присяжного заседателя, но все отменилось», — добавляет он.

Он заявляет, что хочет знать имя и номер удостоверения Харрисон. На это она реагирует: «Знаешь что, посади его в тюрьму за сопротивление». Затем его сажают в полицейский автомобиль.

После этого Ходжесу предъявили обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции без применения насилия.

Шериф округа Колумбия, штат Флорида, заявил, что арест слепого мужчины был неприемлем. Расследование показало, что полицейские нарушили должностные инструкции. Харрисон отстранят на семь дней без зарплаты и права на повышение в течение двух лет. Год отстранят на два дня без сохранения зарплаты. Обеих направят на дополнительное обучение в области гражданского права.

Ранее сообщалось, что мексиканские полицейские ошибочно задержали тезку подозреваемого в убийстве двух журналисток местного издания. После того как было установлено случайное совпадение, его отпустили.