Полицейские по ошибке задержали тезку подозреваемого в убийстве

В Мексике задержали тезку подозреваемого в убийстве двух журналисток местного издания

Мексиканские полицейские ошибочно задержали тезку подозреваемого в убийстве двух журналисток местного издания. Установив случайное совпадение его отпустили, сообщается в Twitter региональной прокуратуры штата Веракрус.

«Генеральная прокуратура штата сообщает, что лицо, задержанное сотрудниками Национального управления борьбы с похищениями (CONASE) как вероятно ответственное за умышленное убийство директора портала El Veraz Йессении Мольинедо Фалькони и репортера Шейлы Йоханы Гарсиа Оливера, после подтверждения его личности данной прокуратурой и установления совпадения имен было немедленно освобождено во избежание нарушения его прав», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что работа по поиску причастных к преступлению продолжается и заверили, что и они не останутся безнаказанными.

Ранее полицейские в Ванкувере перепутали темнокожего судью Верховного суда провинции Британская Колумбия, вышедшего на пенсию несколько лет назад, с разыскиваемым преступником и надели на него наручники «из опасений за собственную безопасность».