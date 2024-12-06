Полицейские задержали двоих россиян за кражу оружия с патронами

В Омской области задержали двоих мужчин за кражу оружия с патронами

В Омской области полицейские задержали мужчин за кражу оружия с патронами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, 36-летний житель Нефтеюганска из гаража брата похитил сейф с оружием и отвез его в свой бокс. Его содержимым оказались двуствольный пистолет ограниченного поражения, гладкоствольное охотничье ружье и карабин «Сайга -МК» с 20 патронами. Когда злоумышленник вскрыл сейф, он передал все содержимое своему 40-летнему знакомому из Омской области. Тот отвез переданное ему оружие на машине к себе домой.

В ходе служебной командировки в Омскую область сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые и изъято украденное. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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