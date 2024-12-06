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20:10, 6 декабря 2024Из жизни

Полиция арестовала «гламурную киллершу» по кличке Кукла

Daily Mail: в Колумбии арестовали 23-летнюю киллершу по кличке Кукла
Никита Савин
Никита Савин
Karen Julieth Ojeda Rodríguez

Karen Julieth Ojeda Rodríguez. Кадр: Jam Press

В Колумбии полиция арестовала 23-летнюю Карен Джульет Охеду Родригес по кличке Кукла, которую подозревают в руководстве собственной сетью киллеров. Об этом пишет Daily Mail.

«Гламурную киллершу», как ее прозвали СМИ, задержали в ходе специальной полицейской операции в городе Барранкабермеха, департамент Сантандер. Считается, что девушка с подручными избавлялись от неугодных по заказу банды Los de la M. Полиция называет Родригес самой опасной преступницей региона и связывает с ее именем серию громких кровавых расправ.

Кроме того, 23 июня Родригес избавилась от бывшего возлюбленного. Девушка вызвала бойфренда на встречу, чтобы якобы разрешить некий денежный спор. Когда мужчина прибыл на место, по нему открыли огонь из автоматического оружия двое неизвестных, а затем скрылись на мотоциклах.

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Вместе с Родригес были задержаны двое сообщников, один из которых оказался несовершеннолетним. У них изъяли две единицы огнестрельного оружия. В полиции заявили, что девушка «находилась в процессе карьерного роста», быстро набирала авторитет среди бандитов и обрастала подручными.

«С поимкой Куклы и ее подручного по кличке Леопольдо в регионе наступает период спокойствия. Эти аресты знаменуют прогресс в ликвидации местных криминальных структур», — заявил подполковник полиции Маурисио Эррера.

В данный момент Родригес и ее подручные переданы сотрудникам генеральной прокуратуры страны, которая пока не озвучила вменяемые им статьи.

Ранее в США к 10 годам тюрьмы приговорили популярную блогершу и бизнес-коуча из штата Техас, которая попыталась нанять подругу и ее мужа для физического устранения трех человек. В частности, женщина хотела избавиться от конкурентки и бывшего мужа.

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