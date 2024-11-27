Популярная блогерша попыталась нанять подругу для физического устранения трех человек

Популярная блогерша из США заказала подруге убийство трех человек

В США к 10 годам тюрьмы приговорили популярную блогершу и бизнес-коуча из штата Техас, которая попыталась нанять подругу и ее мужа для физического устранения трех человек. Об этом пишет New York Post.

35-летняя Эшли Грейсон из города Даллас управляла успешным онлайн-бизнесом. Она позиционировала себя как бизнес-коуча, создательницу авторских курсов и филантропа, а также утверждала, что «зарабатывает восьмизначные суммы». В 2022 году она связалась со знакомой из Мемфиса, штат Техас, и пригласила ее с мужем приехать в гости для обсуждения «деловой перспективы».

На встрече Грейсон предложила знакомым расправиться с тремя людьми. Она заказала устранение бывшего мужа, конкурентки из штата Миссисипи, а также с женщины из Техаса, которая писала о ней негативные посты в сети. За каждую жертву Грейсон посулила паре по 20 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей).

Супруги сделали вид, что согласились, и сразу же обратились в полицию. Кроме того, они предоставили следователям видео, на котором Грейсон обещала дополнительные пять тысяч долларов, если конкурентка из Миссисипи будет устранена в течение недели.

Несостоявшиеся киллеры также прислали женщине предоставленные полицией кадры с некоего другого происшествия, и заявили, что это была попытка устранить одну из целей. Грейсон заплатила им 10 тысяч долларов «за попытку». После этого бизнесвумен арестовали.

В ноябре Грейсон признали виновной и приговорили к 120 месяцам тюрьмы без права выхода по УДО. Перед этим суд оправдал ее мужа, который, как выяснилось, ничего не знал о планах жены по устранению неугодных.

Ранее жительница США наняла киллера из-за ревности к жене возлюбленного. Преступница влюбилась в мужчину, с которым встретилась во время похода.

