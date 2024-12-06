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08:24, 6 декабря 2024Силовые структуры

Полиция задержала напавшего на офис российского банка молдавского налетчика

Полиция задержала напавшего на офис банка в Балашихе грабителя из Молдавии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД России

В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на офис банка 29-летнего гражданина Республики Молдова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, мужчина зашел в офис на проспекте Ленина в Балашихе, навел на сотрудника пневматический пистолет и потребовал отдать деньги. Сотрудница пояснила, что наличности в кассе нет, после чего налетчик выбежал на улицу и сел в автомобиль к сообщнику, который увез его с места преступления.

Вскоре подельники были задержаны полицейскими, а используемый ими при совершении разбоя автомобиль был найден. Сыщики обнаружили пневматический пистолет. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

11 ноября сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину за ограбление 12 банков.

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