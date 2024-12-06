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14:16, 6 декабря 2024Силовые структуры

Последователя запрещенной в России секты «Фалуньгун» отправили под арест

В Москве суд арествал последователя китайской секты «Фалуньгун»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тушинский суд Москвы арестовал последователя китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Геннадия Буслова. Об этом сообщает ТАСС.

Буслов обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации»). Он будет находиться в СИЗО до 3 февраля.

Ранее Пятигорский городской суд вынес приговор в отношении главного юриста секты «Фалуньгун», которая организовала работу ячейки в Ставропольском крае.

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