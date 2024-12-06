Последователя запрещенной в России секты «Фалуньгун» отправили под арест

В Москве суд арествал последователя китайской секты «Фалуньгун»

Тушинский суд Москвы арестовал последователя китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Геннадия Буслова. Об этом сообщает ТАСС.

Буслов обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации»). Он будет находиться в СИЗО до 3 февраля.

Ранее Пятигорский городской суд вынес приговор в отношении главного юриста секты «Фалуньгун», которая организовала работу ячейки в Ставропольском крае.